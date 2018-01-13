На выборах в Чехии лидирует действующий президент Земан

После подсчета почти 80 процентов голосов стало известно, что за Милоша Земана, известного своей пророссийской позицией, проголосовали 41,11 процента избирателей.

Согласно первым результатам, на президентских выборах в Чехии лидирует действующий президент Милош Земан. После подсчета 77,55 процентов общего числа голосов стало известно, что за Земана проголосовали 40,69 процента избирателей, сообщает Чешская статистическая служба (CSU) в субботу, 13 января. Его основной конкурент, Иржи Драгос, набрал 26,65 процента.