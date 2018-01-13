В Минздраве назвали 5 самых распространенных среди украинцев психических расстройств

В Украине наибольшее количество пациентов с расстройствами психики болеет вследствие употребления психоактивных веществ.
Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Громадського.
За 2016 в Украине зарегистрировано 694 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотических веществ. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие.
На втором месте — расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким болезням, в частности, относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие. В 2016 году Минздрав зарегистрировано 268 646 пациентов из этой категории.
Третье место — группа с умственной отсталостью всех степеней. По 2016 было зарегистрировано 227 392 больных.
Четвертая по количеству зарегистрированных больных в Украине группа насчитывает 173 157 человек за 2016 год. Это группа шизофрении и шизоаффективных расстройств.
На пятом месте — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Это, например, депрессии, тревожные расстройства, фобии, обсессивно-компульсивные расстройства и другие. В 2016 году был зарегистрирован 126 221 пациент.
Значительно меньше больных с аффективными расстройствами, связанными с возрастом или нарушением развития ребенка.
Следует отметить, что в статистике учитываются только те люди, которые проходили стационарное, амбулаторное или консультативное лечение в учреждениях Минздрава. Настоящее количество людей с теми или иными нарушениями психического здоровья может существенно отличаться от официальных данных.
Также отмечается, что Украина занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств.
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