КНДР и Южная Корея согласовали новую дату переговоров

Рабочие переговоры между КНДР и Южной Кореей должны состояться в деревне Панмунджом 15 января, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство южнокорейской унификации.

В частности, делегация КНДР обсудит перспективы Северной Кореи отправить на Олимпиаду в Южной Корее группу деятелей искусства. Кроме того, страны собираются продолжить обсуждение деталей участия спортсменов из КНДР в будущей Олимпиаде, о чем говорилось на прошлых переговорах, которые прошли 9 января.

В Южной Корее уже заявили, что стремятся создать объединенную женскую хоккейную команду с Северной.

Ранее уже озвучивались планы отправки двух фигуристов из КНДР на будущие Олимпийские игры. На переговорах, предварительное согласие о которых было достигнуто в начале декабря прошлого года, кроме спортивных вопросов, также обсуждались вопросы снижения напряжения и денуклеаризации полуострова.