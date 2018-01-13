КНДР и Южная Корея согласовали новую дату переговоров

Рабочие переговоры между КНДР и Южной Кореей должны состояться в деревне Панмунджом 15 января, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство южнокорейской унификации.
В частности, делегация КНДР обсудит перспективы Северной Кореи отправить на Олимпиаду в Южной Корее группу деятелей искусства. Кроме того, страны собираются продолжить обсуждение деталей участия спортсменов из КНДР в будущей Олимпиаде, о чем говорилось на прошлых переговорах, которые прошли 9 января.
В Южной Корее уже заявили, что стремятся создать объединенную женскую хоккейную команду с Северной.
Ранее уже озвучивались планы отправки двух фигуристов из КНДР на будущие Олимпийские игры. На переговорах, предварительное согласие о которых было достигнуто в начале декабря прошлого года, кроме спортивных вопросов, также обсуждались вопросы снижения напряжения и денуклеаризации полуострова.
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