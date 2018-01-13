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На Херсонщине сожгли 9 тысяч тушек птиц, погибших в Черном море

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На Херсонщине сожгли 9 тысяч тушек птиц, погибших в Черном море

На Херсонщине утилизировали около 9 тыс. мертвых диких водоплавающих птиц, которые погибли в Черном море от пастереллеза, и в первой декаде января были принесены морем на побережье Каланчакского района Херсонщины. Об этом в беседе с корреспондентом Укринформа рассказал Виталий Боярский, начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области, лаборатория которого выявила в биоматериале погибших птиц это заболевание.

«Причиной гибели птиц стало бактериальное заболевание пастереллез. На сегодняшний день, учитывая то, что уже собрано и сожжено (тушки мертвых диких водоплавающих птиц — ред.), можем говорить в целом об около 9 тыс. погибших птиц. Почти все — это лысухи, а также два лебедя и пара диких уток», — рассказал Боярский.

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По его словам, достаточно было заболеть пастереллезом только одной лысухе, и при больших скоплениях этих птиц, которые наблюдаются сейчас на побережье Черного моря, остальные заразились этой болезнью.

«Лысухи сбиваются в стаи на побережье, большое их количество в районе полуострова Крым. Они дислоцируются возле побережья, поскольку кормятся водорослями из дна, как правило, на мели. Ее (лысухи — ред.) большие скопления наблюдаются в прибрежной зоне», — отметил специалист.

Все мертвые птицы, выявленные на морском побережье в Каланчакском районе, были прибиты к прибрежной зоне длиной 6 километров.

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«Вероятнее всего, они погибли где-то в море. А источники заражения — это как раз пересечение (в северном Причерноморье — ред.) миграционных путей (диких птиц — ред.) из Западной Европы, из Российской Федерации, поэтому возможно где-то оттуда (принесли птицы это заболевание — ред.). Но откуда пришел источник, об этом сейчас можно только думать, ведь среди погибших птиц не было выявлено ни одной окольцованной птицы (с информацией, которая позволяет определить откуда она прилетела — ред.) », - констатирует Боярский.

Как он сообщил, общее количество выявленных на Херсонщине погибших от пастереллеза диких водоплавающих птиц может быть несколько больше, чем было собрано мертвых тушек. Ведь часть их, скорее всего, съели лисы и другие животные.

Сейчас на морском побережье Каланчакского района больше не находят мертвых тушек диких водоплавающих птиц.

«Падеж прекратился. Новых очагов нет», — сказал Боярский.

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Как заявил специалист, пастереллезом болеют все теплокровные, в том числе и люди.

«Скажем так, это болезнь бесхозяйственности, то есть, если человек не следит за гигиеной, то может заразиться. В еду употреблять больных птиц, конечно же, нельзя, но если человек, например, не зная о том, что птица больна, отварит ее и съест, то не заболеет, ведь высокие температуры убивают бактерию. В хозяйствах (птицеводческих предприятиях — ред.), если это заболевание возникает, то здоровых птиц убивают, и они идут на промышленную переработку, то есть их термически перерабатывают, а больных птиц и тех, относительно которой есть подозрение в заболевании, уничтожают и сжигают», — рассказал начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в области.

Херсонская область, птица, пастереллез
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