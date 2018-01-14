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Фирмы экс-президента VAB Банка задолжали 2 млрд грн

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Фирмы экс-президента VAB Банка задолжали 2 млрд грн

Задолженность фирм, подконтрольных и связанных с миноритарным акционером и экс-президентом VAB Банка Сергеем Максимовым, по выданным банком кредитам составляет более 2 миллиардов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Речь идет о более чем 25 кредитных договорах, которые были заключены в течение 2004-2009 годах.

В залог банку, в основном, был передан малоликвидный залог — имущественные права на денежные средства, продукцию.

Последний платеж в счет обслуживания таких кредитов был совершен пять лет назад, а львиная доля не обслуживалась более восьми лет.

ФГВФЛ отмечает, что подавляющее большинство заемщиков — юридических лиц начала процедуру банкротства, а некоторые из них уже ликвидированы.

Преимущественно инициаторами банкротства выступают другие связанные с Максимовым лица. Таким образом, должники пытаются любыми методами избежать выполнения обязательств по кредитным договорам.

Максимов также пытается вывести ликвидные активы из банка.

Фонд гарантирования вкладов обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступлений (хищение средств банка в особо крупных размерах, легализация доходов, полученных преступным путем и т.д.).

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По результатам расследования Главным следственным управлением МВД Украины Максимову С. В. (который является гражданином России и Израиля) было сообщено о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений.

Суд избирал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

В связи с невозможностью установить местонахождения подозреваемого, Максимов объявлен в международный розыск.

Однако в начале 2017 года уголовное производство по подозрению Максимова в хищении средств банка было закрыто.

VAB Банк, который в производстве имеет статус потерпевшего, не согласился с этим решением. По жалобе уполномоченного лица ФГВФЛ решения следователя и прокурора были отменены судом. Сейчас следствие по этому делу возобновлено.

Напомним, Нацбанк 19 марта 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «ВиЭйБи банка»

Как известно, VAB Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года и к началу октября по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн) среди всех банков страны.

Крупнейшим акционером VAB Банк является Олег Бахматюк (86,778%).

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Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье «Хищение в особо крупных размерах» относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.

Уголовное производство было открыто по обращению Нацбанка Украины.

банки, ФГВФЛ, Фонд гарантирования вкладов, VAB Банк, задолженность, долги, хищение
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