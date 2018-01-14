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Bloomberg: Российские миллиардеры не хотят попасть в американский список друзей Путина

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Bloomberg: Российские миллиардеры не хотят попасть в американский список друзей Путина

Министерство финансов США заканчивает работу над своим первым официальным списком российских олигархов, приближенных к режиму Владимира Путина. И это заставляет многих состоятельных россиян срочно искать способы для защиты своих капиталов и репутации.

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Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, отмечая, что некоторые россияне из-за страха попасть в американский список проводят «стресс-тесты», чтобы проверить, насколько их состояние и инвестиции могут пострадать. Другие же богачи из России срочно ищут покупателей для своих активов.

Они обращаются к бывшим чиновникам Министерства финансов США и Госдепартамента, которые когда-то работали над санкциями. Состоятельные россияне хотят, чтобы эти чиновники помогли им избежать попадания в список друзей Путина. Об этом изданию рассказал бывший работник Госдепартамента Дэн Фрид, который сам отверг такие российские предложения. Еще один источник сообщил Bloomberg, что из России приезжают доверенные люди богачей, которые пытаются все уладить на прямую, чтобы избежать огласки о лобизме.

Закон о санкциях, одобренный Конгрессом и Сенатом прошлого года, обязывает американский Минфин закончить работу над списком до 29 января.

«Это низшая ступень по сравнению с санкциями, поскольку активы всех этих людей не будут заблокированы. Но на репутацию это повлияет не меньше, как санкции. Эти люди будут в списке тех, кто занимается чем-то нехорошим», — пояснил основатель компании Ferrari & Associates Эрик Феррари.

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Ранее издание The Economist писало, что санкции США пугают элиты в России. Включение в отчет Белого дома о олигархах, приближенных к Кремлю, будет почти необратимым. Хотя определение термина «олигарх» остается нечетким. Впрочем, отчет появится уже в начале февраля. Это за несколько недель до президентских выборов в России. Он может иметь серьезные политические последствия.

Россия, США, Владимир Путин, санкции, миллиардеры
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