АП: СМИ распространили фейковое заявление Порошенко к ФСБ России

В ночь на 14 января пресс-служба президента Украины Петра Порошенко опровергла распространенные через средства массовой информации в Грузии его якобы «заявления в Федеральную службу безопасности России». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства президента.
В АП назвали так называемые «документы» от имени Петра Порошенко «низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России».
«Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — сказано в сообщении.
Кроме этого, пресс-служба Администрации президента обратилась к СМИ с просьбой «не распространять фейковую информацию, которая носит явно заказной со стороны государства-агрессора характер».
Также в АП рассчитывают на публичное заявление со стороны медиа, которые распространили непроверенную информацию.
Вечером 13 января грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил, что его программа «Курьер» из конфиденциальных источников получила якобы заявление Петра Порошенко в Федеральную службу безопасности России от 3 февраля 2007 года.
Как сообщалось, тогда Порошенко был народным депутатом Украины и его не допустили на территорию России.
Напомним, боевики распространили очередной фейк о «зверствах» ВСУ в освобожденном поселке Гладосово.
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Кто сомневается, что эта жидорожа такое споскойно могла написать ?
петя алкаш долбаный, проснись, собирай чемоданы и 3, 14дуй в испанию на виллу, если успееш мразь.
ссылка на сами пиьма от пеци, петя ты попал https://cont.ws/@pavel-shipilin/822871
Неужели в ФСБ настолько глупо что будет выбрасывать отровенные фейки
Не
Почему вы думаете что ФСБ не повлияло на выборы преза в Украине, если самого Трампа они протянули в главу США.Теперь однотуровый в Украине должен или уйти в отставку или Рада обьявить ему импичмент.Что в Украине по моему проблематично, Мафия не даст.
И что же было в том "заявлении"?
терміново тре баригу арештувати та посадити у СІЗО за зраду України, тим самим запобігти його знищення як свідка спецслужбами ФСБ..
аахххаа..Агент Чоколадка нарешті засвічений..)) але українським козлам то да ...
петья богатий, йому красти не треба!!!
Дыма без огня не бывает...
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