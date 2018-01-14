АП: СМИ распространили фейковое заявление Порошенко к ФСБ России

В ночь на 14 января пресс-служба президента Украины Петра Порошенко опровергла распространенные через средства массовой информации в Грузии его якобы «заявления в Федеральную службу безопасности России». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства президента.

В АП назвали так называемые «документы» от имени Петра Порошенко «низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России».

«Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — сказано в сообщении.

Кроме этого, пресс-служба Администрации президента обратилась к СМИ с просьбой «не распространять фейковую информацию, которая носит явно заказной со стороны государства-агрессора характер».

Также в АП рассчитывают на публичное заявление со стороны медиа, которые распространили непроверенную информацию.

Вечером 13 января грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил, что его программа «Курьер» из конфиденциальных источников получила якобы заявление Петра Порошенко в Федеральную службу безопасности России от 3 февраля 2007 года.

Как сообщалось, тогда Порошенко был народным депутатом Украины и его не допустили на территорию России.

Напомним, боевики распространили очередной фейк о «зверствах» ВСУ в освобожденном поселке Гладосово.