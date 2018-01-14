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АП: СМИ распространили фейковое заявление Порошенко к ФСБ России

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АП: СМИ распространили фейковое заявление Порошенко к ФСБ России

В ночь на 14 января пресс-служба президента Украины Петра Порошенко опровергла распространенные через средства массовой информации в Грузии его якобы «заявления в Федеральную службу безопасности России». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства президента.

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В АП назвали так называемые «документы» от имени Петра Порошенко «низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России».

«Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — сказано в сообщении.

Кроме этого, пресс-служба Администрации президента обратилась к СМИ с просьбой «не распространять фейковую информацию, которая носит явно заказной со стороны государства-агрессора характер».

Также в АП рассчитывают на публичное заявление со стороны медиа, которые распространили непроверенную информацию.

Вечером 13 января грузинский телеканал «Рустави-2» сообщил, что его программа «Курьер» из конфиденциальных источников получила якобы заявление Петра Порошенко в Федеральную службу безопасности России от 3 февраля 2007 года.

Как сообщалось, тогда Порошенко был народным депутатом Украины и его не допустили на территорию России.

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Напомним, боевики распространили очередной фейк о «зверствах» ВСУ в освобожденном поселке Гладосово.

Россия, Петр Порошенко, Украина, спецслужбы, ФСБ
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Комментарии (11)
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Гость
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Vega Vega
Vega Vega 4 часа 54 минуты назад

Кто сомневается, что эта жидорожа такое споскойно могла написать ?

1
Aleksandr Elec 5 часов 29 минут назад

петя алкаш долбаный, проснись, собирай чемоданы и 3, 14дуй в испанию на виллу, если успееш мразь.

0
Aleksandr Elec 5 часов 48 минут назад

ссылка на сами пиьма от пеци, петя ты попал https://cont.ws/@pavel-shipilin/822871

0
Владимир Кожемяк 6 часов 32 минуты назад

Неужели в ФСБ настолько глупо что будет выбрасывать отровенные фейки

0
Владимир Кожемяк 6 часов 33 минуты назад

Не

0
Коля Гапунич 6 часов 48 минут назад

Почему вы думаете что ФСБ не повлияло на выборы преза в Украине, если самого Трампа они протянули в главу США.Теперь однотуровый в Украине должен или уйти в отставку или Рада обьявить ему импичмент.Что в Украине по моему проблематично, Мафия не даст.

1
любовь ивашковская 7 часов 6 минут назад

И что же было в том "заявлении"?

2
Ivan Tovarnytskyy 7 часов 8 минут назад

терміново тре баригу арештувати та посадити у СІЗО за зраду України, тим самим запобігти його знищення як свідка спецслужбами ФСБ..

0
Oleg Vakulski 7 часов 23 минуты назад

аахххаа..Агент Чоколадка нарешті засвічений..)) але українським козлам то да ...
петья богатий, йому красти не треба!!!

-1
Игорь Непатриот 7 часов 24 минуты назад

Дыма без огня не бывает...

-2
Александр Шевченко 7 часов 40 минут назад

Подключить почерковедов, и все станет ясно!

2

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