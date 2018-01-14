В Харьковской области на пожаре в частном доме погибли 3 человека, среди которых двое пятилетних детей.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Отмечается, что пожар произошел в частном жилом доме на ул. Комаровской в поселке Новая Водолага Харьковской области.
«По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие. В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили тела троих погибших: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей (мальчика и девочку). Они не подавали признаков жизни», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, общая площадь пожара составила 50 кв. м. Спасатели отмечают, что в 23:07 возгорание полностью ликвидировали. На пожаре работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава ГосЧС. Причина пожара выясняется.
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