В Донецкой области боевики обстреляли погранпункт зенитными установками

В Донецкой области поддерживаемые Россией боевики обстреляли опорный пункт украинских пограничников зенитными установками и гранатометами.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
«Вчера около 19:00 российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны н. п. Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ „Гнутово“, где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта.
«Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Пограничники в ответ огонь не открывали», — доложили в ГПСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе во второй половине прошедших суток, 13 января 2018 года, начиная с 15:30, вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела.
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Жаль что не попали, по свинячим погранцам.