СБУ расследует возможную работу Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму

Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым проводит расследование в рамках уголовного дела о возможной работе немецких компаний Adidas, Puma и DHL Express на полуострове.
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.
«Данные Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины относительно возможного осуществления хозяйственной деятельности по продаже на временно оккупированную территорию Крыма немецкими компаниями „DHL Express“, „Adidas“, „Puma“ приобщены к материалам уголовного производства, досудебное расследование которого осуществляет следователь отдел ГУ СБУ в АР Крым. Сейчас продолжаются следственные действия», — сказано в документе.
В СБУ отметили, что детали досудебного расследования не разглашаются в связи с статьей 222 УК Украины.
Раньше сообщалось, что Служба безопасности Украины проверит информацию о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в аннексированном Крыму.
Как известно, в Крыму выявлены факты торговли представительствами Adidas, Puma и DHL.
Также известно, что на полуострове работают немецкие автомобильные бренды BMW и Mercedes-Benz.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.833,00 0.0725
|2.866,29 0.0662
|100 евро
|3.390,16 0.2884
|3.461,92 0.3647
|10 рублей
|4,54 0.0045
|5,04 0.0047
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016