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Контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» о транзите природного газа в ЕС заканчивается в 2019 году

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Контракт «Нафтогаза» с «Газпромом» о транзите природного газа в ЕС заканчивается в 2019 году

В 2019 г. заканчивается действие контракта НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» о транзите природного газа в ЕС. В этом же году истекает срок полномочий нынешнего вице-президента Европейской комиссии (ЕК) по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича, который прямо выразил готовность лоббировать интересы Украины в вопросах сохранения транзита через ее территорию.

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Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Виктория Войцицкая, народный депутат Украины.

По ее мнению, поддержка еврокомиссара Шефчовича стала мощным козырем для Украины, благодаря возможности Брюсселя реально оказывать давление на Россию.

«Ситуация с „Северным потоком-2“ для „Газпрома“ остается сложной, и не в последнюю очередь из-за скепсиса со стороны ЕК относительно проекта как альтернативы украинской ГТС. Именно поэтому роль Еврокомиссии в вопросе продолжения эксплуатации украинской ГТС является определяющей. При этом очень важна даже не сумма прибыли от транзита (около 2 млрд долл./год, исходя из практики последних периодов), а гарантированные объемы газа, которые будут транспортироваться по нашим трубопроводам», — отмечает политик.

Вместе с тем, Войцицкая уточнила, что для заключения договоров с партнером ГТС нужно сформировать требования к оператору.

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«Для заключения договоров с партнером ГТС необходимо уже до конца 2018 г. определиться с оператором газотранспортной системы, который выступит организатором переговоров с россиянами о транзите газа в Европу. А чтобы этот европейский оператор пришел, государство немедленно должно сформировать требования к оператору и предложить модель сотрудничества с ним. Без четкости и прозрачности при отборе оператора никакая серьезная компания не заинтересуется украинской ГТС», — пишет автор статьи.

Напомним, WWF призвал Меркель остановить строительство «Северного потока-2».

Нафтогаз України, газ, Газпром, ЕС, транзит газа, Украина, газопровод, Северный поток-2, Марош Шефчович, Виктория Войцицкая
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Комментарии (1)
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Гость
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Владимир Кожемяк 4 часа 38 минут назад

Украина ненадежнй партнер и от нее надо избавляться.

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