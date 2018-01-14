Турция против «привилегированного партнерства» с ЕС

Официальная Анкара против «привилегированного партнерства» с Европейским Союзом.
Об этом заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик в эфире одного из турецких телеканалов, передает Anadolu.
«Любая инициатива, предусматривающая предоставление Турции статуса „привилегированного партнера“, будет отброшена Анкарой. Никто не в праве предлагать Турции статус страны второго класса», — сказал Челик.
По его словам, споры вокруг предоставления Турции статуса «привилегированного партнера» ЕС вновь актуализировались после переговоров президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Франции Эммануэля Макрона 5 января 2018 года в Париже. Однако позиция Турции по этому вопросу предельно четкая.
«Мы не примем ни одного „привилегированного партнерства“ и считаем подобные инициативы аморальными. Турцию нельзя воспринимать как „лагерь для беженцев“, с которым нужно сотрудничать по вопросу предотвращения нелегальной миграции или же в качестве „военного штаба“ для обращений по борьбе с терроризмом. Турцию нужно воспринимать как государство!», — подчеркнул Челик.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит шансов на прогресс в переговорах о вступлении Турции в Европейский Союз.
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