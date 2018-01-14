Космический корабль Маска Dragon вернулся с МКС

На Землю с Международной космической станции успешно вернулся космический корабль Dragon американской компании SpaceX.

Об этом пресс-служба SpaceX сообщила в Facebook.

«Dragon вернулся домой сегодня утром после месячного пребывания на Международной космической станции, выполнив вторую миссию по снабжению орбитальной лаборатории и доставке груза с орбитальной лаборатории, и стал проверенным временем коммерческим космическим кораблем», — заявили в компании.

Сейчас Dragon везут в порт, чтобы передать груз для NASA.

Ранее SpaceX впервые повторно запустила космический грузовик Dragon с помощью ракеты Falcon 9, чья первая ступень тоже использовалась повторно.

Напомним, SpaceX вошла в ТОП-7 самых дорогих компаний в мире.