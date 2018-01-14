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В ГФС определили 9 стратегических направлений на 2018 год

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В ГФС определили 9 стратегических направлений на 2018 год

В Государственной фискальной службе определили 9 стратегических направлений, которыми будет заниматься налоговая в течение 2018-2020 гг.

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Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Мы строим профессиональную, открытую службу, которая станет партнером для налогоплательщиков, а не карательным органом. Это сервисная служба с качественным контролирующими, административными и информационными услугами», — цитирует пресс-служба ГФС главу налоговой Мирослава Продана.

В налоговой сообщили, что отмена постановления и концепции о реформе Государственной фискальной службы и таможен, которые были приняты в марте и июле 2017-го, не означает, что «процесс перестройки ГФС не происходит». В отмененных документах речь шла о создании единого юрлица для таможенных и налоговых подразделений ГФС. Для их выполнения необходимо было внести изменения в значительное количество законов и подзаконных актов, сообщают в налоговой. Но депутаты профильного комитета парламента выступили категорически против.

Потому в ГФС разработали новый стратегический документ. Приоритетными направлениями развития будут ИТ и инфраструктура, персонал, формирование имиджа и прозрачность деятельности, сервизы для плательщиков, стимулирование добровольной уплаты налогов, эффективное администрирование сборов, развитие таможен, выполнение международных обязательств, а также управление рисками, налоговый контроль и работа с долгом.

Согласно документу, в 2018 налоговая планирует сконцентрируется на решении следующих задач:

  • Пересмотр баз налогообложения таможенными платежами в соответствии с регламентами Евросоюза (в течение года).
  • Оценка системы налогового администрирования в ГФС с помощью инструмента TADAT (февраль).
  • Анализ ключевых бизнес-процессов налоговой (апрель).
  • Оптимизация электронного документооборота в работе ГФС (февраль).
  • Создание системы KPI для департаментов и сотрудников фискальной службы, а также системы мотивации (май).
  • Запуск электронных камеральных проверок и электронных налоговых проверок (декабрь).
  • Разработка сегментации должников на основании размера задолженности и вероятности взыскания (май).
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Ранее сообщалось, что в госбюджете на 2018 год увеличили расходы для фискальной службы на 45% по сравнению с прошлым годом — до 11,8 млрд грн.

«Эти средства позволят продолжать реформирование службы и обеспечить зарплаты для сотрудников достойного уровня», — комментировал ранее такое решение Мирослав Продан.

налоги, реформы, ГФС, фискальная служба, налогообложение
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