В ГФС определили 9 стратегических направлений на 2018 год

В Государственной фискальной службе определили 9 стратегических направлений, которыми будет заниматься налоговая в течение 2018-2020 гг.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
«Мы строим профессиональную, открытую службу, которая станет партнером для налогоплательщиков, а не карательным органом. Это сервисная служба с качественным контролирующими, административными и информационными услугами», — цитирует пресс-служба ГФС главу налоговой Мирослава Продана.
В налоговой сообщили, что отмена постановления и концепции о реформе Государственной фискальной службы и таможен, которые были приняты в марте и июле 2017-го, не означает, что «процесс перестройки ГФС не происходит». В отмененных документах речь шла о создании единого юрлица для таможенных и налоговых подразделений ГФС. Для их выполнения необходимо было внести изменения в значительное количество законов и подзаконных актов, сообщают в налоговой. Но депутаты профильного комитета парламента выступили категорически против.
Потому в ГФС разработали новый стратегический документ. Приоритетными направлениями развития будут ИТ и инфраструктура, персонал, формирование имиджа и прозрачность деятельности, сервизы для плательщиков, стимулирование добровольной уплаты налогов, эффективное администрирование сборов, развитие таможен, выполнение международных обязательств, а также управление рисками, налоговый контроль и работа с долгом.
Согласно документу, в 2018 налоговая планирует сконцентрируется на решении следующих задач:
Ранее сообщалось, что в госбюджете на 2018 год увеличили расходы для фискальной службы на 45% по сравнению с прошлым годом — до 11,8 млрд грн.
«Эти средства позволят продолжать реформирование службы и обеспечить зарплаты для сотрудников достойного уровня», — комментировал ранее такое решение Мирослав Продан.
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