Телеканал, обнародовавший документы по Порошенко, настаивает на их подлинности

Нодар Меладзе — руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2», которая обнародовала документ, якобы написанный Петром Порошенко, настаивает, что не сомневается в его подлинности. Об этом Меладзе заявил в комментарии «Радио Свобода».

Он отметил, что в распоряжении «Рустави-2» есть не оригинал «заявления» Порошенко, а фотокопия документа.

По словам Меладзе, фото заявления Порошенко об отказе «иметь что-то общее с антироссийской деятельностью» телекомпании «Рустави-2» предоставил «конфиденциальный источник».

«Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию», — добавил Меладзе.

«Украинская правда» пытается связаться с представителями грузинского телеканала для получения комментария.

Ранее телеканал «Рустави-2» обнародовал, как утверждается, копии обращений Петра Порошенко в ФСБ РФ, где он якобы обещает не действовать против интересов России.

При этом в администрации президента Украины заявили, что обнародованные документы являются «низкопробной подделкой и фейком, изготовленной и вброшенной телекомпании Рустави-2 спецслужбами России».

Грузинский телеканал «Рустави-2» является оппозиционным, а со времен президентства Михаила Саакашвили в Грузии известнен своим лояльным к нему отношением.

В ноябре 2017 года из Украины среди прочих выдворили корреспондента «Рустави-2» Тамаза Шавшишвили, перед чем отменили ему вид на жительство в Украине.

Сам Саакашвили в своем Facebook 14 января после публикации документов на «Рустави-2» заявил, что это — «лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые как правило проверяют источники».

«Не могу поверить, чтобы он (Порошенко) ... мог оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ ... Знаю, что 29 декабря в телефонном разговоре с Путиным Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо верится, что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят», — добавил Саакашвили.