Телеканал, обнародовавший документы по Порошенко, настаивает на их подлинности

Нодар Меладзе — руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2», которая обнародовала документ, якобы написанный Петром Порошенко, настаивает, что не сомневается в его подлинности. Об этом Меладзе заявил в комментарии «Радио Свобода».
Он отметил, что в распоряжении «Рустави-2» есть не оригинал «заявления» Порошенко, а фотокопия документа.
По словам Меладзе, фото заявления Порошенко об отказе «иметь что-то общее с антироссийской деятельностью» телекомпании «Рустави-2» предоставил «конфиденциальный источник».
«Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию», — добавил Меладзе.
«Украинская правда» пытается связаться с представителями грузинского телеканала для получения комментария.
Ранее телеканал «Рустави-2» обнародовал, как утверждается, копии обращений Петра Порошенко в ФСБ РФ, где он якобы обещает не действовать против интересов России.
При этом в администрации президента Украины заявили, что обнародованные документы являются «низкопробной подделкой и фейком, изготовленной и вброшенной телекомпании Рустави-2 спецслужбами России».
Грузинский телеканал «Рустави-2» является оппозиционным, а со времен президентства Михаила Саакашвили в Грузии известнен своим лояльным к нему отношением.
В ноябре 2017 года из Украины среди прочих выдворили корреспондента «Рустави-2» Тамаза Шавшишвили, перед чем отменили ему вид на жительство в Украине.
Сам Саакашвили в своем Facebook 14 января после публикации документов на «Рустави-2» заявил, что это — «лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые как правило проверяют источники».
«Не могу поверить, чтобы он (Порошенко) ... мог оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ ... Знаю, что 29 декабря в телефонном разговоре с Путиным Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо верится, что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят», — добавил Саакашвили.
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А чи не здається Вам добродії, що президент вельми комусь заважає у виконанні своїх*завуальованих*планів? Не увсьому він правий! Не все првильно робить! Але ж ми! ми! його об рали! І не кажіть про фальсифікації!! Це вже було.
Слышь дебил, ты из какой хохлопомойки вылез, чтобы после 4 лет геноцида говорить " не во всем прав" ?
Ещё одна пулярка состряпанная сторонниками Саакашвили.
Виходячи з "високих" моральних принципів, які мають місце серед наших владоможців, і їх дій, не виключаю можливості і такого - адже складається враження, що для отримання особистої вигоди вони (і ті, що дорвалися до найвищих щаблів влади, у т. ч.), напевно, ні перед чим не зупиняться. Біда України, що саме такі безпринципні "діячі" "спливли" на хвилі народного невдоволення попереднім режимом і використали жертви Майдану для задоволення власних забаганок.
Даже если это не правда, господина Порошенко нужно отстранить от руководства страны, на время расследования. Ведь по сути это гос измена.
така ймовірність дуже велика, дивлячись на його (презика, інакше назвати не хочеться) дії стосовно росії.