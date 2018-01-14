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Телеканал, обнародовавший документы по Порошенко, настаивает на их подлинности

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Телеканал, обнародовавший документы по Порошенко, настаивает на их подлинности

Нодар Меладзе — руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2», которая обнародовала документ, якобы написанный Петром Порошенко, настаивает, что не сомневается в его подлинности. Об этом Меладзе заявил в комментарии «Радио Свобода».

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Он отметил, что в распоряжении «Рустави-2» есть не оригинал «заявления» Порошенко, а фотокопия документа.

По словам Меладзе, фото заявления Порошенко об отказе «иметь что-то общее с антироссийской деятельностью» телекомпании «Рустави-2» предоставил «конфиденциальный источник».

«Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию», — добавил Меладзе.

«Украинская правда» пытается связаться с представителями грузинского телеканала для получения комментария.

Ранее телеканал «Рустави-2» обнародовал, как утверждается, копии обращений Петра Порошенко в ФСБ РФ, где он якобы обещает не действовать против интересов России.

При этом в администрации президента Украины заявили, что обнародованные документы являются «низкопробной подделкой и фейком, изготовленной и вброшенной телекомпании Рустави-2 спецслужбами России».

Грузинский телеканал «Рустави-2» является оппозиционным, а со времен президентства Михаила Саакашвили в Грузии известнен своим лояльным к нему отношением.

В ноябре 2017 года из Украины среди прочих выдворили корреспондента «Рустави-2» Тамаза Шавшишвили, перед чем отменили ему вид на жительство в Украине.

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Сам Саакашвили в своем Facebook 14 января после публикации документов на «Рустави-2» заявил, что это — «лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые как правило проверяют источники».

«Не могу поверить, чтобы он (Порошенко) ... мог оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ ... Знаю, что 29 декабря в телефонном разговоре с Путиным Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо верится, что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят», — добавил Саакашвили.

Россия, Петр Порошенко, Украина, спецслужбы, ФСБ, телеканалы
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Комментарии (6)
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Гость
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Сергей Опецько 2 часа назад

А чи не здається Вам добродії, що президент вельми комусь заважає у виконанні своїх*завуальованих*планів? Не увсьому він правий! Не все првильно робить! Але ж ми! ми! його об рали! І не кажіть про фальсифікації!! Це вже було.

-3
Vega Vega
Vega Vega 28 минут назад

Слышь дебил, ты из какой хохлопомойки вылез, чтобы после 4 лет геноцида говорить " не во всем прав" ?

0
Valery Deryabin 2 часа 5 минут назад

Ещё одна пулярка состряпанная сторонниками Саакашвили.

1
Володимир Грабовський 2 часа 51 минута назад

Виходячи з "високих" моральних принципів, які мають місце серед наших владоможців, і їх дій, не виключаю можливості і такого - адже складається враження, що для отримання особистої вигоди вони (і ті, що дорвалися до найвищих щаблів влади, у т. ч.), напевно, ні перед чим не зупиняться. Біда України, що саме такі безпринципні "діячі" "спливли" на хвилі народного невдоволення попереднім режимом і використали жертви Майдану для задоволення власних забаганок.

7
Михаил Нео 2 часа 53 минуты назад

Даже если это не правда, господина Порошенко нужно отстранить от руководства страны, на время расследования. Ведь по сути это гос измена.

14
В Д 3 часа 5 минут назад

така ймовірність дуже велика, дивлячись на його (презика, інакше назвати не хочеться) дії стосовно росії.

11

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