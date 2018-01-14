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Тука: На сегодня нет реальной суммы ущерба от боевых действий на Донбассе

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Тука: На сегодня нет реальной суммы ущерба от боевых действий на Донбассе

На сегодняшний день нет реальной суммы ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями. Об этом в комментарии «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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«Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет. Потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объетов инфраструктуры на неподконтрольной (правительству Украины) территории», — отметил Тука.

Он добавил, что в сумму ущерба, которую недавно назвал Кабмин (13 млрд грн), включены только убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что за время военных действий на Донбассе был нанесен ущерб на 13 млрд грн. Отмечалось, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской области насчитывалось 7627 поврежденных и разрушенных объектов. Общая сумма убытков составляла 9 млрд грн.

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В то же время в Донецкой области разрушенными и поврежденными считаются 7403 объекта. Сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн.

инфраструктура, Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, восстановление, ущерб, Георгий Тука
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