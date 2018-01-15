Доллар на черном рынке немного подорожал и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в понедельник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 28,49 грн, продать — по 28,60 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с пятницей, курс американской валюты в покупке вырос на 3 копейки, а в продаже — на 4 копейки. 12 января доллар предлагали купить по 28,48 грн, продать — по 28,59 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 15 января 2018 года вырос на 9 копеек и составляет 28,54 грн/доллар.