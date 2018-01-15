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«Газпром» не собирается обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

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«Газпром» не собирается обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о контракте на поставку газа. Об этом 15 января заявил журналистам заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев, передает «Интерфакс-Украина».

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«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?», — сказал он.

Напомним, 22 декабря в «Нафтогазе Украины» заявили, что выиграли арбитраж против российского «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. В частности, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% — до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м. Отмечалось, что благодаря пересмотру контрактной цены, «Нафтогаз» сэкономил на приобретенном в 2014-2015 г. газе 1,8 млрд долларов.

В Украине это решение назвали исторической победой.

При этом по версии «Газпрома» арбитраж обязал НАК «Нафтогаз Украины» выплатить около двух миллионов долларов за поставленный газ, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

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Помимо этого, в «Газпроме» утверждают, что суд обязал «Нафтогаз» с 2018 года ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа и отказал «Нафтогазу» в праве на пересмотр цены газа с мая 2011 года по апрель 2014 года.

Также, по информации российской стороны, к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство и устанавливается обязательность применения положений «бери или плати» в конце срока действия контракта.

Таким образом, российский монополист также заявил о своей победе в Стокгольмском арбитраже по делу о поставках газа в Украину.

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Нафтогаз України, газ, Газпром, Стокгольмский арбитраж, газовый спор, тяжбы, газовый рынок
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