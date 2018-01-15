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Просроченный налоговый долг «Укрнафты» за год уменьшился до 11,85 млрд грн

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Просроченный налоговый долг «Укрнафты» за год уменьшился до 11,85 млрд грн

В течение 2017 нефтедобывающая компания «Укрнафта» уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму около 10,5 млрд грн, сократив налоговый долг на 10 млн гривен, сообщает пресс-центр компании.

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«По состоянию на 31 декабря 2017 просроченный налоговый долг, учитывает компания, составляет 11,85 млрд грн, тогда как на 31 декабря 2016 он составлял 11,95 млрд грн. Этот показатель включает просроченную задолженность самой компании и ее структурных подразделений, а также долг по совместной деятельности», — говорится в сообщении.

Среди уплаченных налогов «Укрнафты», 6 млрд грн составляют рентные платежи. В общем, за год сумма налоговых платежей в 2017 году выросла на 30% по сравнению с 2016 годом, когда компания оплатила 8,1 млрд грн налогов.

Компания также отмечает, что Государственная фискальная служба противоправно насчитывала 20% штрафа до суммы долга, что приводило к искусственному увеличению размера налогового долга. «Укрнафта» направила в ГФС предложения о реструктуризации и полное погашение налогового долга в течение трех лет.

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Напомним, в конце октября 2017 Верховный суд Украины обязал ПАО «Укрнафта» погасить 2,1 млрд гривен налогового долга.

налоги, Укрнафта, долги, ГФС, налогообложение
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