Законопроект о деоккупации Донбасса будет первым в повестке дня Рады

Верховная Рада Украины начнет работу с рассмотрения проекта закона об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Об этом на согласительном совете глав фракций и руководителей комитетов заявил спикер Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

«Трудно предсказать, сколько займет рассмотрение этого законопроекта, но очевидно, это займет несколько часов. Предлагаю, чтобы мы с него начали наше завтрашнее заседание, а уже в ходе обсуждения будем видеть, как много займет это времени», — заявил Парубий.

Он также предположил, что решение может быть принято в первой половине дня. По его словам, во вторник, 16 января, парламент рассмотрит блок вопросов национальной безопасности и обороны. Отметим, проект закона о деоккупации предполагает признание России страной-агрессором.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит включение в повестку дня законопроекта об антикоррупционном суде.