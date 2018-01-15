Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков

Военно-воздушные силы Бельгии подняли в воздух два истребителя F-16 для перехвата российских бомбардировщиков Ту-160.

Об этом со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщает Le Soir.

Российские самолеты были сопровождены бельгийской военной авиацией вдоль акватории Северного моря. Подробностей перехвата и сопровождения самолетов не указывается. Известно, что F-16 приведены в готовности для взлета в течение нескольких минут в рамках операции «Quick Reaction Alert» (QRA). Она активируется, например, в случае прибытия неопознанных самолетов или самолетов, с которыми потерялся радиосвязь.

Миссия по защите воздушного пространства над Бенилюксом, что обеспечивается поочередно с Нидерландами, Бельгия возобновила прошлый четверг.

Напомним, ранее истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования Североатлантического альянса (НАТО), дислоцированные в Литве и Эстонии, в 2017 году сопровождали около 130 российских военных самолетов, летевших рядом с границами стран Балтики.