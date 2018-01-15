Полторак ограничил себя в возможности раздавать наградное оружие

Министр обороны Украины Степан Полторак ограничил круг лиц, которые ведомство сможет награждать огнестрельным или холодным оружием.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать отличием „Огнестрельное оружие“ и „Холодное оружие“ гражданских лиц», — сообщил Полторак.
По его словам, теперь министр обороны Украины сможет награждать оружием только военных ВСУ и других силовых структур, а также военных в отставке или запасе с правом ношения военной формы.
«Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз», — добавил Полторак.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что Арсен Аваков на посту главы МВД раздал 1 322 единицы наградного оружия, из них 112 — народным депутатам. До этого стало известно, что в Украине за неполные три года после Майдана огнестрельным оружием наградили 2 367 человек.
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