Большое количество кибермошенников работает из тюрьмы, — глава Киберполиции

Большинство киберпреступников совершают преступления, находясь в местах лишения свободы.

Об этом в интервью ЭП рассказал председатель киберполиции Сергей Демедюк.

«Это наш межведомственный вопрос (Национальной полиции и Государственной уголовно-исполнительной службы, — ред.). Мы этим очень обеспокоены. Эта проблема существует на уровне пенитенциарной службы. Через нее эта служба претерпела реформ. Надеемся, изменения действительно будут. Мы видим, что некоторые пенетенциарные учреждения начинают с нами сотрудничать», — рассказал Демедюк.

По словам главы Киберполиции, пока не будет побеждена коррупционная составляющая в этих учреждениях, преступления там будут происходить и дальше.

«Группа мошенников, которую мы задерживали последней, имела в сутки более миллиона гривен оборота. Если отдавать какую-то долю государственным служащим, которые за это отвечают, то это для них легкие деньги», — отметил он.

По словам Демедюка, преступники построили на этом целую империю мошенничества.

«У них даже есть свои „воры в законе“, которые отвечают за эту линию, организовівают эти схемы. Мы отслеживаем эти схемы совместно с уголовным розыском и в 2018 году будем проводить целевые тотальные операции по их искоренению», — добавил Демедюк.