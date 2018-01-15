Продается арестованная доля в банке «Львов»

Площадка OpenMarket (ГП «СЕТАМ») планирует провести 29 января аукцион по продаже более чем 10-процентной доли в банке «Львов». Об этом FinClub сообщили на площадке OpenMarket.

На торги выставляются не акции банка непосредственно, а 13,44% в уставном капитале ООО «Нью Прогресс Холдинг», которое является мажоритарным акционером банка. На 6 ноября 2017 года эта компания владела 99,8997% банка, а 13,44% ее капитала принадлежали голландской Vostok Holding Netherlands B.V.

Однако сейчас, по данным Минюста, доля «Нью Прогресс Холдинг» в уставном капитале банка, который составляет 305,4 млн грн, сократилась до 90,07%. Поэтому продаваемая доля в «Нью Прогресс Холдинг» означает 12,1% опосредованного участия в капитале банка «Львов».

Стартовая цена продажи лота составляет 19,264 млн грн, шаг аукциона — 1% от этой цены. Отметим, что номинальная цена этой доли в банке составляет 37 млн грн.

Участники должны заплатить гарантийный взнос в размере 963 тыс. грн. В конкурсе пока зарегистрировался только один участник.

Продаваемые 13,44% капитала ООО «Нью Прогресс Холдинг» были арестованы постановлением № 54735374 еще 19 сентября 2017 года. Отдел принудительного выполнения решений Главного территориального управления юстиции во Львовской области тогда арестовал все движимое и недвижимое имущество должника — голландской компании Vostok Holding Netherlands B.V.

На эту компанию в Украине подала в суд компания Frontmost Ltd. 24 апреля 2017 года она потребовала от Галицкого районного суда Львова разрешить принудительное выполнение решения Окружного суда Гааги (Нидерланды) по взысканию с компании 720,3 тыс. евро. Поскольку должник добровольно долг не заплатил, то львовский суд 23 июня разрешил взыскать с Vostok Holding Netherlands B.V. 20,93 млн грн (плюс 2% годовых и судебные расходы в 194 тыс. грн).

В условиях торгов OpenMarket говорится, что на следующий день после результативного завершения аукциона публикуется информация о продаже лота с указанием крайнего срока оплаты покупки. Но для покупки существенного участия в банке (свыше 10% акций), как прямого, так и опосредованного, необходимо получение разрешения НБУ.

В отдельных случаях законодательство позволяет сначала получить долю в банке, а потом просить НБУ согласовать владение ею.

«Продать опосредованное участие в банке можно лишь путем продажи корпоративных прав других юридических лиц, через которые лицо владеет банком. Постановление НБУ № 306 в соответствии со статьей 34 закона „О банках и банковской деятельности“ предусматривает случаи, в которых допускается согласование фактически приобретенного участия в банке: это получение наследства, приобретение контрольного пакета акций в специальном порядке для акционерных обществ и приобретение индивидуального участия лицами, которые владели ранее банком совместно», — сообщили в пресс-службе НБУ.

Однако в случае продажи доли в банке на аукционе покупатель должен получить разрешение НБУ до заключения сделки.

«Описанный в запросе случай подлежит согласованию НБУ в общем порядке, то есть до фактического приобретения. Иначе НБУ может применить штрафные санкции и лишить права голоса. Кроме того, регулятор может применить меры влияния к такому банку в случае, если структура банка станет непрозрачной в результате несогласованного приобретения. В частности, банк может быть отнесен к категории проблемных», — рассказали в НБУ о рисках неконтролируемой смены совладельцев банка.