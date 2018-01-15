СБУ установила более 2 тысяч наемников ЧВК «Вагнера»

Служба безопасности Украины установила личности более 2 тысяч наемников российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов, передает «Громадське радіо».
«На сегодняшний день Служба безопасности совместно с другими нашими коллегами установила более 2 тыс. наемников „Вагнера“ — их имена, фамилии, отчества, места жительства», — сообщил Гуськов.
Кроме того, Гуськов отметил, что информация, полученная в рамках этого расследования, является предметом уголовного производства касательно российской агрессии на Донбассе.
ЧВК «Вагнер» — это нелегальная военная структура РФ. Наемники участвовали в боевых действиях на Донбассе и в Сирии. Весной 2014 года они незаконно действовали в Крыму со стороны РФ, а позже — на территории Луганской области, сейчас участвуют в военных действиях в Сирии.
Руководителем является российский подполковник запаса Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». Сообщалось, что ЧВК «Вагнер» была причастна к ликвидации террористов «ЛНР» Александра Беднова и Алексея Мозгового.
В октябре 2017 года СБУ установила, что наемники данного формирования принимали участие в боях за луганский аэропорт, а также в Дебальцево. Также некоторых из наемников подозревают в причастности к катастрофе Ил-76 под Луганском.
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