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ФГВФЛ инициировал в отношении экс-президента VAB Банка

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ФГВФЛ инициировал в отношении экс-президента VAB Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) инициировал в отношении экс-президента ВиЭйБи Банка (Киев) Сергея Максимова новое дело по подозрению в хищении им средств финучреждения в особо крупных размерах.

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Как сообщается на веб-сайте ФГВФЛ, задолженность фирм, которые подконтрольны и связаны с С.Максимовым, по выданным банком кредитам к настоящему времени превышает 2 млрд грн.

«Речь идет более чем о 25 кредитных договорах, заключенных в течение 2004-2009 гг... Последний платеж в счет обслуживания таких кредитов был осуществлен пять лет назад, а львиная доля не обслуживалась более восьми лет. Кроме того, подавляющее большинство заемщиков-юридических лиц начало процедуру банкротства, а некоторые из них уже ликвидированы», — говорится в сообщении.

Как сказано в сообщении, в связи с выявленными преступными действиями экс-президента ВиЭйБи Банка уполномоченное лицо ФГВФЛ обратилось в правоохранительные органы с заявлением о хищении средств банка в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем.

По результатам расследования Главным следственным управлением МВД Украины С.Максимову было сообщено о подозрении в совершении ряда особо тяжких преступлений. Досудебным следствием было установлено, что экс-президент банка по предварительному сговору с другими лицами завладел денежными средствами ВиЭйБи Банка в особо крупных размерах путем выдачи фиктивных кредитов на подконтрольные ему предприятия. Полученные средства в результате ряда фиктивных операций переводились на другие подконтрольные фирмы и осели на личных счетах С.Максимова и подконтрольных ему лиц. Суд избирал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. В связи с тем, что место нахождения подозреваемого не установлено, С.Максимов был объявлен в международный розыск. Однако в начале 2017 года уголовное производство по подозрению С.Максимова в хищении средств банка было закрыто. ВиЭйБи Банк, который в производстве имеет статус потерпевшего, не согласился с этим решением и по жалобе уполномоченного лица ФГВФЛ незаконные решения следователя и прокурора были отменены судом и следствие по этому делу было возобновлено.

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Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк.

банки, ФГВФЛ, Фонд гарантирования вкладов, VAB Банк, расследования, хищение
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