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МЭРТ сняло санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

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МЭРТ сняло санкции с российского поставщика угля «Южтранс»

Министерство экономического развития и торговли Украины сняло санкции с российского поставщика угля «Южтранс», сообщается на сайте ведомства.

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Соответствующее решение вступило в силу с 29 декабря 2017 года.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Украина ввела санкции против российского поставщика антрацита «Южтранс».

Как известно, «Южтранс» входит в группу «Южной угольной компании», основанной в 2004 году. Компания занимается разработкой месторождений угля марки антрацит, расположенных в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса. Сегодня в состав «Южугля» входят шахты «Садкинская», «Садкинская Северная», «Садкинская Восточная».

Как передают СМИ, ранее Служба безопасности Украины подозревала «Южтранс» в незаконном вывозе угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а часть прибыли направлялась на финансирование террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Россия, энергетика, Минэкономики, Украина, уголь, МЭРТ, Южтранс
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