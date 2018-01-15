ФГВФЛ продал активы 30 банков-банкротов на 333 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение прошлой недели — первой недели нового года — продал активы 30 неплатежеспособных банков на общую сумму 332,93 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 254,40 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на 78,02 млн грн — от реализации основных средств банков.

Кроме того, 0,33 млн грн получено от продажи других активов (картин, монет и т. п) и 0,18 млн грн — в результате непосредственного продажи имущества банков.