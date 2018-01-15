Негативное сальдо внешней торговли Украины за 11 мес. 2017г выросло более чем в 2,2 раза

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2017 года увеличилось более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило $5,212 млрд (в январе-ноябре 2017 года — $2,330 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, в ноябре негативное сальдо внешней торговли товарами составило $638,7 млн, тогда как в октябре -$700,8 млн, в сентябре $593,1 млн,
В январе-ноябре 2017 года экспорт товаров по сравнению с январем-ноябрем 2016 года увеличился на 20,6% (на $6,753 млрд), составив $39,486 млрд, импорт — на 27,5% (на $9,635 млрд) до $44,698 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (за 11 мес. 2016г — 0,93).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 стран мира.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.836,28 0.0328
|2.867,47 0.0118
|100 евро
|3.425,26 0.351
|3.498,46 0.3654
|10 рублей
|4,56 0.0018
|5,07 0.0032
|Курс, UAH
|Золото
|380.365,004.014,00
|Серебро
|4.885,4746,85
|Платина
|279.944,004.021,00
|Палладий
|307.625,00-3.856,00
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