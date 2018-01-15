Суд снова разрешил forensic audit ПриватБанка

Киевский райсуд Одессы отменил обеспечительные меры по иску бывшего владельца ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского заблокировать форензик аудит финучреждения, сообщил журналистам управляющий партнер юрфирмы «Астерс» Алексей Дидковский, который представлял в суде Национальный банк Украины (НБУ).
По его словам, определение утратило силу с 12 января, до вынесения решения по апелляции.
Как сообщалось, НБУ в конце декабря-2017 заявил о намерении подать апелляционную жалобу на определение Соломенского райсуда Киева по иску И.Коломойского, которым в рамках обеспечительных мер суд пытался заблокировать сотрудничество НБУ, Министерства финансов и ПриватБанка с украинскими и международными компаниями — юридическими советниками и консультантами, которые занимаются финансовым расследованием деятельности ПриватБанка и юридическим сопровождением дел, касающихся национализации финучреждения.
Определение суда, в частности, запрещает Минфину, НБУ, а также национализированному ПриватБанку совершать любые действия в отношении бывшего акционера ПриватБанка, в том числе привлекать украинские и международные компании — юридических советников и консультантов, обмениваться с ними данными в отношении бывшего акционера. Практически это блокирует отстаивание интересов вкладчиков ПриватБанка, налогоплательщиков и государства более чем по 400 судебным делам, инициированным бывшими акционерами ПриватБанка и связанными с ними лицами после национализации финучреждения.
Согласно оценке НБУ, такие меры могут остановить расследование финансовых злоупотреблений в ПриватБанке, целью которого является определение лиц, чьи действия привели к нанесению ущерба государству. Проведение такого аудита является обязательством Украины перед Международным валютным фондом, которое страна взяла на себя по программе кредитования. Для его проведения НБУ привлек международную компанию Kroll, специализирующуюся на финансовых расследованиях.
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