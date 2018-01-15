Количество киберпреступлений в Украине увеличивается на 2,5 тысячи в год

Количество выявленных преступлений в сфере кибербезопасности в Украине увеличивается в среднем на 2,5 тысячи ежегодно, сообщил начальник киберполиции Сергей Демедюк в интервью изданию «Экономическая правда».

По словам Демедюка, Департамент киберполиции — новое подразделение Национальной полиции. Он только формируется. Однако с каждым годом приобретает больший опыт, нарабатывает методологию, получает знания от зарубежных партнеров.

«Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2500. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. — исключительно киберпреступления. За 11 месяцев 2017 года мы направили в суд обвинительные акты по 726 лицам», — озвучил статистику Демедюк.

В июле 2017 года представители координации проектов ОБСЕ в Украине передали подразделениям киберполиции Национальной полиции 194 единицы специализированной техники в рамках проекта «Развитие возможностей киберполиции».