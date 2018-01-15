Умерла вокалистка The Cranberries

В Лондоне в возрасте 46 лет умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан, RTE TV.

Сообщается, что О’Риордан приехала в Лондон для записи материала. Подробности о произошедшем на данный момент неизвестны.

Родственники вокалистки попросили представителей СМИ проявить уважение к их горю.

Как известно, Долорес ОʼРиордан присоединилась к группе The Cranberries в 1990 году. Она стала вокалисткой и лицом коллектива. ОʼРиордан выступала с The Cranberries до 2003 года, после чего начала сольную карьеру.

В 2009 году участники The Cranberries воссоединились.