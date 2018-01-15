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Прокуратура Испании расследует отмывание чиновниками РФ 30 млн евро

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Прокуратура Испании расследует отмывание чиновниками РФ 30 млн евро

Прокуратура Испании начала расследование по факту сообщений о том, что российские чиновники отмыли 30 млн евро в стране, сообщает издание Еuobserver.

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«Испания начала расследование жалоб на то, что российские чиновники отмыли 30 миллионов евро через страну ЕС в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного российским осведомителем Сергеем Магнитским», — говорится в сообщении.

Как отмечается, возглавит новое расследование испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против российской мафии в Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог «закона Магнитского».

Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.

Россия, ЕС, прокуратура, расследования, хищение, отмывание денег, чиновники
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