Прокуратура Испании расследует отмывание чиновниками РФ 30 млн евро

Прокуратура Испании начала расследование по факту сообщений о том, что российские чиновники отмыли 30 млн евро в стране, сообщает издание Еuobserver.

«Испания начала расследование жалоб на то, что российские чиновники отмыли 30 миллионов евро через страну ЕС в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного российским осведомителем Сергеем Магнитским», — говорится в сообщении.

Как отмечается, возглавит новое расследование испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против российской мафии в Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог «закона Магнитского».

Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.