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Поклонская написала заявление в ГПУ

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Поклонская написала заявление в ГПУ

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении целого ряда нынешних украинских политиков и чиновников. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

«Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование, предоставив мне как заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований о совершении Пашинским С.В, Парубием А.В., Яценюком А.Б., Кличко В.В., Наливайченко В.А., Ярошем Д.А., Билецким А.Е., Шухевичем Ю.Р., Карпюком М.А., Порошенко П.А., Турчиновым А.В., Тягнибоком О.Я., Аваковым А.Б., Махницким О.И., Заманом В.М., Мосийчуком И.В., Тенюхом И.Й. и другими членами преступной организации уголовных преступлений», — говорится в заявлении.

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При этом в своем заявлении на восьми страницах Поклонская приводит «факты» причастности вышеназванных лиц к уголовным преступлениям. В их числе создание преступной организации, совершившей тяжкие и особо тяжкие уголовные правонарушения против национальной безопасности Украины и ее граждан с целью насильственного свержения конституционного строя государства Украина и захвата власти.

Поклонская также обвиняет нынешних украинских чиновников в государственной измене, путем предоставления иностранным государствам, их спецслужбам и представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а также в создании незаконных вооруженных формирований, содействии в совершении террористических атак на территории ряда областей страны и финансировании терроризма.

Депутат также обвиняет вышеперечисленных лиц в развязывании войны на Донбассе, вследствие чего погибли тысячи мирных граждан, и организации жесткого преступления в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

«В связи с тем, что данное заявление на имя генерального прокурора Украины является публичным, хочу обратить внимание специально уполномоченных лиц по защите прав человека стран СНГ, Евросоюза на факты массового уничтожения людей по языковому признаку и политическим взглядам на Украине», — говорится в заявлении.

Юрий Луценко, ГПУ, Наталья Поклонская
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