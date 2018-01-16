Фонд госимущества начал подготовку к приватизации 20 крупных госпредприятий

Фонд государственного имущества (ФГИ) начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 20 крупных госпредприятий.
Об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей странице в сети Facebook.
«ФГИ начал подготовку к проведению конкурсов по продаже ОПЗ, „Сумыхимпрома“, „Оснастки“, 5 облэнерго и других предприятий. В целом, 20 крупных предприятий с размером пакетов акций от 50 до 100 процентов. Мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых важнейший — разработка условий конкурсов и утверждение их правительством», — сообщил Трубаров.
Как сообщалось, ранее Фонд государственного имущества оценил ПАО «Сумыхимпром» в 248,95 млн грн или $8,8 млн по текущему курсу.
В сентябре заместитель председателя Фонда госимущества (ФГИ) Юрий Никитин, поясняя низкую оценку стоимость пакета акций «Сумыхимпрома», заявлял, что «государственный пакет акций ничего не стоит». Чиновник указывал, что предприятие 10 лет находится в процедуре банкротства, его основным кредитором является компания Дмитрия Фирташа.
«Сумыхимпром» специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 99,9% акций «Сумыхимпром» находится в государственной собственности.
С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления «Сумыхимпром» Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.840,59 0.0487
|2.869,46 0.0204
|100 евро
|3.448,97 0.2387
|3.516,66 0.177
|10 рублей
|4,60 0.0037
|5,09 0.0016
|Курс, UAH
|Золото
|382.592,002.227,00
|Серебро
|4.949,3563,88
|Платина
|283.106,003.162,00
|Палладий
|313.673,006.048,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016