В МИД Польши хотят уволить выпускников российских вузов

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен провести совершенно другую кадровую политику — уволить из ведомства дипломатов, окончивших российские вузы. Об этом сообщает RMF.FM со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что одной из главных причин отставки бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание менять кадровую политику в МИД. Он выступал против увольнений и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.
В то же время Чапутович попрощается со «старыми» работниками — преимущественно выпускниками Московского государственного института международных отношений — и примет на работу новых дипломатов, даже с более низкой квалификацией.
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