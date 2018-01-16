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В МИД Польши хотят уволить выпускников российских вузов

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В МИД Польши хотят уволить выпускников российских вузов

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен провести совершенно другую кадровую политику — уволить из ведомства дипломатов, окончивших российские вузы. Об этом сообщает RMF.FM со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что одной из главных причин отставки бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского было нежелание менять кадровую политику в МИД. Он выступал против увольнений и приема новых сотрудников без дипломатического опыта.

В то же время Чапутович попрощается со «старыми» работниками — преимущественно выпускниками Московского государственного института международных отношений — и примет на работу новых дипломатов, даже с более низкой квалификацией.

 

МИД, Польша, Яцек Чапутович
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