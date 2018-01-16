НКЦБФР остановила обращений акций «Киевэнерго»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об остановке обращения акций ПАО «Киевэнерго», сообщил регулятор по итогам заседания во вторник.
Согласно сообщению, НКЦБФР также утвердила решение о приостановке внесения изменений в систему депозитарного учета в отношении ценных бумаг, эмитированных ПАО «Институт транспорта нефти» (Киев).
В то же время текст документов пока отсутствует.
Как сообщалось, акционеры «Киевэнерго» в конце 2017 года решили выделить из состава компании оператора систем распределения — ЧАО «ДТЭК Киевские электросети», передав ему на баланс права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса. Ожидается, что государственная регистрация новой компании будет завершена в феврале 2018 года.
В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108,364 млн акций «Киевэнерго» номиналом 0,25 грн каждая в такое же количество акций «Киевэнерго» номиналом 0,05 грн каждая и «ДТЭК Киевские электросети» номиналом 0,2 грн каждая.
«Таким образом, все текущие акционеры станут собственниками акций «Киевэнерго» и «ДТЭК Киевские электросети», — отмечала компания.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.840,59 0.0487
|2.869,46 0.0204
|100 евро
|3.448,97 0.2387
|3.516,66 0.177
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