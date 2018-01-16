В Польше у работников из Украины обнаружили корь

В Польше обнаружили вспышки кори. Об этом во вторник, 16 января, сообщает Radio Olsztyn.
По данным СМИ, инфекционное заболевание обнаружили у сотрудников мясокомбината в Морлинах, что недалеко от Оструды в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши. Инфицированные — работники из Украины.
Согласно информации, которую предоставил доктор Петр Коцбах, консультант в области инфекционных болезней, у пяти человек была диагностирована корь. Одновременно Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что до сих пор только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.
Образцы анализов отправили в Национальный институт гигиены Польши, результаты будут известны в конце недели.
Отмечается, что более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике в Оструде.
По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев кори.
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