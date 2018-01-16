Минфин пополнил бюджет на 1,6 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 16 января, разместило на аукционе гособлигации внутреннего займа. Общая сумма размещенных бумаг составила 1,596 млрд грн, сообщили в ведомстве.
Так, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 168 и 266 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16% и 15,75% годовых соответственно. Номинальная стоимость бумаг, выставленных на торгах, составила от 300 до 700 миллионов гривен.
На предыдущем аукционе 10 января Минфин получил от продажи ОВГЗ почти 1 млрд грн.
Отметим, за 11 месяцев 2017 года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд грн и 1,382 млрд долл. за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.840,80 0.0508
|2.870,24 0.0282
|100 евро
|3.448,74 0.2364
|3.517,02 0.1806
|10 рублей
|4,60 0.0042
|5,08 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|382.592,002.227,00
|Серебро
|4.949,3563,88
|Платина
|283.106,003.162,00
|Палладий
|313.673,006.048,00
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