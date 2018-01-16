Минфин пополнил бюджет на 1,6 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 16 января, разместило на аукционе гособлигации внутреннего займа. Общая сумма размещенных бумаг составила 1,596 млрд грн, сообщили в ведомстве.

Так, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 168 и 266 дней со средневзвешенной доходностью 16%, 16% и 15,75% годовых соответственно. Номинальная стоимость бумаг, выставленных на торгах, составила от 300 до 700 миллионов гривен.

На предыдущем аукционе 10 января Минфин получил от продажи ОВГЗ почти 1 млрд грн.

Отметим, за 11 месяцев 2017 года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд грн и 1,382 млрд долл. за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.