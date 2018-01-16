СБУ пришла с обыском к солисту Львовской оперы

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире солиста Львовской национальной оперы и балета Николая Санжаревского, который 8 января был внесен в базу сайта «Миротворец», сообщает Радио Свобода.
Артист проходит в уголовном производстве по статье Уголовного кодекса о материальном, организационном или другом содействии деятельности террористической группы или террористической организации, которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее сегодня Санжаревский приходил на допрос в СБУ, откуда вместе со следователем уехал на место проведения обыска. От комментариев артист отказался.
Львовская Национальная опера 10 января заявила, что ее дирекция проводит внутреннюю проверку и «обратилась с официальным запросом в управление Службы безопасности Украины во Львовской области» из-за сообщения в СМИ о возможной причастности к сепаратизму и антиукраинской деятельности артиста Николая Санжаревского.
Сам Санжаревский, которого обвинили в поддержке и финансировании группировок «ДНР» и «ЛНР», отрицает свою причастность к сепаратистам.
Оппоненты Санжаревского обвиняют его в распространении просепаратистских сообщений в российской социальной сети «ВКонтакте», но сам он заявляет, что не имеет доступа к своему профилю.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.840,80 0.0508
|2.870,24 0.0282
|100 евро
|3.448,74 0.2364
|3.517,02 0.1806
|10 рублей
|4,60 0.0042
|5,08 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|382.592,002.227,00
|Серебро
|4.949,3563,88
|Платина
|283.106,003.162,00
|Палладий
|313.673,006.048,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016