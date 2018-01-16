Сущенко разрешили свидание с родными

Незаконно арестованный в Москве украинский журналист Роман Сущенко получил право на свидание с женой и дочерью. Оно состоится в течение ближайшей недели. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.

«Свидание Анжелики и Юлии Сущенко с моим подзащитным состоится в течение ближайшей недели», — сказал Фейгин.

Адвокат уточнил, что это, вероятно, будет последнее свидание Романа Сущенко с родственниками во время следствия.

«После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже нужно будет получать у Мосгорсуда. А это намного более долгий бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидание столкнутся и официальные лица, например, консул Украины», — пояснил адвокат.