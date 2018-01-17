ДТЭК заказал у General Electric 26 ветротурбин

Энергохолдинг ДТЭК подписал договор с GE Renewable Energy на поставку, установку и обслуживание 26 ветротурбин мощностью 3 МВт каждая. Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.
«Оборудование предназначено для строительства первой очереди Приморской ветроэлектростанции мощностью 200 МВт в Запорожской области. Ветротурбины будут доставлены в Украину и установлены на площадке Приморской ВЭС в 2018 году», — сказано в сообщении.
Ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС по 100 МВт планируется до 2020 года. Общий плановый объем инвестиций в строительство Приморской ВЭС — более 300 млн евро.
ДТЭК в 2011 году начал строительство Ботиевской ветряной электростанции в Запорожской области и в октябре 2012 года запустил ее первую очередь. В настоящее время установленная мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 МВт.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.846,58 0.06
|2.875,40 0.0538
|100 евро
|3.459,64 0.1106
|3.520,79 0.0388
|10 рублей
|4,61 0.0008
|5,11 0.0022
|Курс, UAH
|Золото
|382.182,00-410,00
|Серебро
|4.898,16-51,19
|Платина
|287.099,003.993,00
|Палладий
|323.488,009.815,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016