ДТЭК заказал у General Electric 26 ветротурбин

Энергохолдинг ДТЭК подписал договор с GE Renewable Energy на поставку, установку и обслуживание 26 ветротурбин мощностью 3 МВт каждая. Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

«Оборудование предназначено для строительства первой очереди Приморской ветроэлектростанции мощностью 200 МВт в Запорожской области. Ветротурбины будут доставлены в Украину и установлены на площадке Приморской ВЭС в 2018 году», — сказано в сообщении.

Ввод в эксплуатацию двух очередей Приморской ВЭС по 100 МВт планируется до 2020 года. Общий плановый объем инвестиций в строительство Приморской ВЭС — более 300 млн евро.

ДТЭК в 2011 году начал строительство Ботиевской ветряной электростанции в Запорожской области и в октябре 2012 года запустил ее первую очередь. В настоящее время установленная мощность Ботиевской ВЭС составляет 200 МВт.