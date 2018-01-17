Победителям Олимпиады-2018 Украина выплатит по $125 тысяч, - Жданов

За первое место на зимней Олимпиаде-2018, который состоится в Южной Корее, Украина готова выплатить 125 000 долларов. Об этом на брифинге сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает УНН.
Министр отметил, что государство гарантирует денежную выплату призерам Олимпиады.
Так, за первое место выплатят 125 000 долларов, за второе — 80 000 долларов и за третье — 55 000 долларов. Кроме того, по словам Жданова, в этом году впервые были повышены денежные выплаты паралимпийцам, и они теперь будут получать такие же денежные вознаграждения за призовые места, как и олимпийцы.
Министр также рассказал, за четыре года Министерство молодежи и спорта Украины выделило более 265 500 000 гривен на подготовку к Играм.
«Всего в течение 2014-2018 годов на подготовку к Олимпиаде было выделено более 265 500 000 гривен. В 2018 году было выделено 23400000 гривен, из них 9,4 — непосредственно на участие нашей сборной в соревнованиях », - сообщил Жданов.
Стоит отметить, что ряд спортсменов заявляли о задолженности по выплатам за призовые места со стороны Минмолодьспорта. Так, чемпионки шахматистки Анна и Мария Музычук пропустили командный Чемпионат Европы из-за долгов, которые перед ними имеют в Министерстве молодежи и спорта.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.846,58 0.06
|2.875,40 0.0538
|100 евро
|3.459,64 0.1106
|3.520,79 0.0388
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