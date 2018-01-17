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В Великобритании появился министр по делам одиночества

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В Великобритании появился министр по делам одиночества

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в стране министра для одиноких людей. Им стала парламентский заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч (Tracey Crouch).

Об этом сообщает Evening Standard.

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«Для очень многих людей одиночество — это печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества, которую переживают пожилые люди, опекуны и те, кто потерял близких — то есть люди, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом», — заявила Тереза Мэй.

По данным Британского Красного Креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца. 85% молодых людей с ограниченными возможностями чувствуют себя одинокими.

Британский премьер создала пост «министра по одиночеству» в Министерстве здравоохранения по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.

Управление национальной статистики поможет разработать метод измерения одиночества. Также будет создан фонд для того, чтобы правительство и благотворительные организации могли найти инновационные пути решения этой проблемы во всех возрастных группах и сообществах.

Великобритания, министерство, Трейси Крауч, одинокие люди
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