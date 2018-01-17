ЕБРР выделил украинским компаниям €400 тысяч на климатические инновации

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках глобального проекта FINTECC выделил 400 тыс. евро украинским компаниям на поддержку климатических инноваций.
Об этом написал старший советник Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов на своей странице в Facebook.
«ЕС и программа FINTECC ЕБРР с помощью климатических ваучеров продолжают поддерживать украинских разработчиков технологий и оборудования, которые помогут сократить выбросы парниковых газов и обеспечить более эффективное использование энергоресурсов в различных отраслях промышленности. 10 компаний из разных уголков Украины получили 400000 Евро на поддержку своих разработок», — рассказал Усов.
По его словам, среди разработок, получивших финансовую поддержку — зарядные устройства для электромобилей, когенерационные установки и программное обеспечение.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.846,58 0.06
|2.875,40 0.0538
|100 евро
|3.459,64 0.1106
|3.520,79 0.0388
|10 рублей
|4,61 0.0008
|5,11 0.0022
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|Палладий
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