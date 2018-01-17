ЕБРР выделил украинским компаниям €400 тысяч на климатические инновации

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках глобального проекта FINTECC выделил 400 тыс. евро украинским компаниям на поддержку климатических инноваций.

Об этом написал старший советник Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе и на Кавказе Антон Усов на своей странице в Facebook.

«ЕС и программа FINTECC ЕБРР с помощью климатических ваучеров продолжают поддерживать украинских разработчиков технологий и оборудования, которые помогут сократить выбросы парниковых газов и обеспечить более эффективное использование энергоресурсов в различных отраслях промышленности. 10 компаний из разных уголков Украины получили 400000 Евро на поддержку своих разработок», — рассказал Усов.

По его словам, среди разработок, получивших финансовую поддержку — зарядные устройства для электромобилей, когенерационные установки и программное обеспечение.