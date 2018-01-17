Сытника и Холодницкого призвали отчитаться в комитете по нацбезопасности о производствах против «Ощадбанка»

Директора НАБУ Артема Сытника и председателя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького пригласили в комитет ВР по нацбезопасности и обороны с просьбой отчитаться об уголовных производствах в отношении «Ощадбанка». Такой пункт решения объявил глава комитета Сергей Пашинский, передает 112 Украина.

«Обратиться к генпрокурору, к господину Холодницкому как специализированного прокурора, господина Сытника как председателя НАБУ прибыть к нам на комитет этим двум уважаемым господам и дать информацию относительно уголовного дела, которое возбуждено по факту незаконного перечисления в государственный бюджет украденных Януковичем средств», — сказал Пашинский.

Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует по крайней мере три уголовных производства в отношении должностных лиц по ст. 388 (незаконные действия в отношении арестованного имущества) и ст. 191 (присвоение) Уголовного кодекса. В конце декабря Национальное антикоррупционное бюро изъяло документы из «Ощадбанка» по трем уголовным производствам о спецконфискации 1,5 млрд долл., арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.