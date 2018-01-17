Число заболевших корью в столице растет

В результате вспышки кори в Киеве заболели 99 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

«Отметим, на данный момент в столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, из них — 75 детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что в столице продолжают действовать профилактические меры по предотвращению распространения кори. Он также сообщил, что за пять дней в поликлиниках сделали прививки около 5 тыс. детей.

«Если вакцинация будет продолжаться такими темпами, через несколько дней количество случаев заболеваемости корью значительно снизится», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что от кори в Украине умер еще один человек. Таким образом, в новом году от кори умерли уже двое заболевших.

Отметим, корь может привести к серьезным осложнениям: пневмония, ушная инфекция, воспаление мозга — энцефалит, а также к инвалидности и смерти.