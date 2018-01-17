ФГИУ продал 45% акций ЧАО «Укрхудожпром» за 3 млн гривен

На аукционе Украинской межбанковской валютной бирже 17 января 2018 года ФГИУ успешно продал пакет акций Оао «Укрхудожпром» размером 45,827% уставного капитала. Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров на странице в Facebook.
Так, общая стоимость реализуемых акций составляет 3,015 млн грн. Приобрело пакет акций физическое лицо.
Остальная часть акций была выкуплена ранее работниками предприятия.
«Обращаю внимание инвесторов также еще на 17 предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах. В частности „Херсонводбуд“, Туристический комплекс „Черемош“, Тернопольский завод „Орион“, „Укрнефтепродукт“, „Днепровский машиностроительный завод“ и другие объекты, которые с приходом эффективного менеджмента будут прибыльными и успешными предприятиями», — отметил руководитель Фонда.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.846,58 0.06
|2.875,40 0.0538
|100 евро
|3.459,64 0.1106
|3.520,79 0.0388
|10 рублей
|4,61 0.0008
|5,11 0.0022
|Курс, UAH
|Золото
|382.182,00-410,00
|Серебро
|4.898,16-51,19
|Платина
|287.099,003.993,00
|Палладий
|323.488,009.815,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016