ФГИУ продал 45% акций ЧАО «Укрхудожпром» за 3 млн гривен

На аукционе Украинской межбанковской валютной бирже 17 января 2018 года ФГИУ успешно продал пакет акций Оао «Укрхудожпром» размером 45,827% уставного капитала. Об этом сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров на странице в Facebook.

Так, общая стоимость реализуемых акций составляет 3,015 млн грн. Приобрело пакет акций физическое лицо.

Остальная часть акций была выкуплена ранее работниками предприятия.

«Обращаю внимание инвесторов также еще на 17 предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах. В частности „Херсонводбуд“, Туристический комплекс „Черемош“, Тернопольский завод „Орион“, „Укрнефтепродукт“, „Днепровский машиностроительный завод“ и другие объекты, которые с приходом эффективного менеджмента будут прибыльными и успешными предприятиями», — отметил руководитель Фонда.