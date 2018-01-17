В Венгрии задержали украинский самолет, который перевозил нелегалов

В Венгрии полиция задержала легкомоторный самолет Ан-2, который перевозил нелегальных мигрантов, передает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kelet.hu.

Сообщается, что украинский самолет приземлился на приграничной территории в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег. Самолет случайно заметил один из полицейских, на место вызвали усиленные наряды правоохранителей. В результате они задержали брошенный самолет и 11 нелегалов из стран Азии.

На данный момент венгерская полиция продолжает поиски пилота. Кроме того, устанавливают личность организатора переправки нелегалов с украинской территории. Венгерские правоохранители открыли уголовное дело по факту незаконного въезда в страну.