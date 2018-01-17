В Vodafone допустили восстановление связи на Донбассе уже завтра

Мобильная связь на оккупированном Донбассе от оператора Vodafone Украина может быть восстановлена уже завтра, 18 января. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Олег Проживальский.

«Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена», — сказал Проживальский.

Кроме того, комитет рассмотрел обращение в связи с действиями Vodafone в отношении жителей оккупированных территорий, которых без альтернативы выбора перевели на единый тариф. В этой связи Проживальский заявил, что изменение тарифов связано с вопросом использования торговой марки, но они не будут выше, чем на подконтрольной территории, а в случае переплаты будут проведены перерасчеты.