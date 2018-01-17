В Vodafone допустили восстановление связи на Донбассе уже завтра

Мобильная связь на оккупированном Донбассе от оператора Vodafone Украина может быть восстановлена уже завтра, 18 января. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Олег Проживальский.
«Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена», — сказал Проживальский.
Кроме того, комитет рассмотрел обращение в связи с действиями Vodafone в отношении жителей оккупированных территорий, которых без альтернативы выбора перевели на единый тариф. В этой связи Проживальский заявил, что изменение тарифов связано с вопросом использования торговой марки, но они не будут выше, чем на подконтрольной территории, а в случае переплаты будут проведены перерасчеты.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.846,58 0.06
|2.875,40 0.0538
|100 евро
|3.459,64 0.1106
|3.520,79 0.0388
|10 рублей
|4,61 0.0008
|5,11 0.0022
|Курс, UAH
|Золото
|382.182,00-410,00
|Серебро
|4.898,16-51,19
|Платина
|287.099,003.993,00
|Палладий
|323.488,009.815,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016